Alt er love <3

TOPP.NO: Det er ikke uten grunn at de vakre og turbulente kjærlighetshistoriene i suksesserien «SKAM» har blitt en snakkis langt utenfor de norske grensene.

For er det noe regissøren av ungdomsdramaet Julie Andem kan, så er det å fortelle episke historier om kjærlighet.

Alt er love, liksom <3

LES OGSÅ: Fikk du med deg den «hemmelige» nyttårshistorien om Isak og Even?

Her er 8 ting SKAM har lært oss om kjærlighet:

1. Våg å stå for det du føler

Ikke en eneste gang skammer William seg over å være interessert i Noora, og han er ikke redd for å vise hvor godt han liker henne, selv om det betyr at han kan bli såret og avvist.



2. Vær stolt over den du er forelska i

Og ikke vær redd for å fortelle crushet ditt og andre hvor mye du setter pris han eller henne!



LES OGSÅ: Falskt bilde fikk fansen til å tro at Ulrikke Falch hadde røpet neste hovedperson

3. Kjærligheten kan være vond, men det er verdt å ikke gi opp

Norhelm og Evak forever <3



4. Litt sjarm er alt du trenger

Du kommer veldig mye lenger ved å bare være deg selv når du flørter.



5. Det er greit å ville vente med sex

William respekterte at Noora ville vente, og lot henne ta den tiden hun trengte.



6. Å være sammen betyr at man er et team

Når Noora føler seg dårlig, hjelper William henne med skolearbeidet, og når Even er deprimert gjør Isak alt han kan for at han skal bli glad.



7. Det er bra å være ærlig fra starten

Hemmeligheter (som når Noora ikke forteller William om broren hans og henne) gjør alt bare veldig mye mer komplisert enn det trenger.



8. Det går ikke an å kjempe mot følelsene dine

Dette kan både Isak og Noora skrive under på. Selv om det kan føles skummelt å vise at man liker noen, så er man bare helt nødt til å gi slipp. La kjærligheten flomme!



Kilde: Frida.se