Sjekk videoen der Samara fra «The Ring» kommer tilbake...

TOPP.NO: Har du sett den ikoniske skrekkfilmen «The Ring» fra 2002? Jepp, vi og!

Vi angrer vel fortsatt den dag i dag, for mer uhyggelig og ekkel grøsser skal man lete lenger etter! Vi kan i hvert fall skrive under på i Topp-redaksjonen at den skremte vannet av oss...

Og nå kommer det altså en tredje oppfølger i 2017, når «Rings» dukker opp på kino 3. februar.

I forbindelse med den kommende kinopremieren, ble det laget en skikkelig prank i en elektronikkbutikk i New York nylig.

De stakkars kundene som kom for å sjekke ut TV-utvalget i butikken blir rett og slett skremt halvt til døde når karakteren «Samara» fra skrekkfilmene plutselig kryper ut av en av skjermene.

Resultatet? Vel, det ser du i den hysteriske filmen her: