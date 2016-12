10 ting alle gjør på Snapchat

Du trodde kanskje du var alene? Nope.

TOPPGIRL.NO: Hvem har vel ikke sendt en skikkelig fæl Snapchat til en bestevenninne, mens man til crushet sitt sender verdens fineste selfie?



Jepp, du har nok gjort det du også.



Her i ToppGirl-redaksjonen bruker vi Snapchat flittig - følg oss gjerne @toppbladet! - og da legger vi ofte ut tullete bilder.



... Og du trodde kanskje du var den eneste som sendte dobbelhake-bilder til din BFF? Eller at du er alene om å vente to minutter ekstra med å åpne snapen crushet sitt nettopp sendte?



Vel, det er ikke helt slik. Her er 10 situasjoner du garantert kommer til å kjenne deg igjen i! #LOL



1. Panikken du kjenner når du opplever noe SYKT kult, men så er mobilen tom for strøm!



2. Det er denne typen selfies som går frem og tilbake mellom deg og BFF-en din.



3. Når ingen gidder å se mystoryen du har lagt ut...



4. Nervøsiteten som strømmer gjennom kroppen hver gang du prøver å ta en skjult snap:



5. Følelsen du får når du ikke finner det perfekte selfie-lyset når en snap skal sendes:



6. Når hen du er kjempeforelsket i endelig ser mystoryen din!!!



7. ... Og du vil spille av hens snap to ganger! (Men det kan jo fort bli kleint.)



8. Når du blar gjennom noens mystory - men du bryr deg egentlig ikke.



9. Du følger en haug av tilfeldige kjendiser – men vet ikke helt hvorfor...



10. Og alle skjermdumpene du tar av deg selv med filter på - for du så faktisk ikke så verst ut!



Kjenner du deg igjen i noe av det over?