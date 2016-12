9 tegn på at du trenger juleferie

Dette kjenner vi litt ekstra på nå når snøen begynner å dale ned...

TOPPGIRL.NO: Ja, det er bare 2. desember, men her i ToppGirl-redaksjonen har vi for lengst begynt å glede oss til julaften.



... Og det er vi nok ikke alene om! Den koselige tiden inne – under et varmt teppe – mens det snør ute, kan ikke komme fort nok <3



Heldigvis er det ikke så altfor lenge igjen, men så lenge har vi skrevet opp noen punkter som alle som gleder seg til juleferien kan kjenne seg igjen i.



1. Det er mørkt når du går til skolen - men også når du går hjem! Du trenger faktisk juleferie nå for å få sett litt dagslys.



2. Du sitter slik i alle skoletimer og forelesninger:



3. Du har ganske heftig panikk for alle prøvene og innleveringene som skal være gjort innen ferien starter. Hjeeeelp.



4. Det eneste du egentlig lurer på, er hva alle venninnene dine skal finne på i ferien.



5. ... Og dine egne planer består av soving og chilling. Hele dagen.



6. Det faktum at det er juleferie, betyr at du kan spise så mye digg mat du bare vil. Score!



7. Og bare tanken på hvor koselig det er hjemme rundt juetider får deg til å lengte ekstra mye...



8. Og dette tenker du om alle leksene:



9. Og følelsen av å ha helt FRI!







Hva skal du gjøre i juleferien?