Og nei, det er ikke fordi den såkalte "jomfruhinna" sprekker...

TOPP.NO: Gjør det vondt første gang man har sex? Kan man se om man har hatt noe inne i skjeden? Og har man egentlig det som kalles en "jomfruhinne"?

I den nyeste videoen av "Kroppen min" på Youtube-kanalen vår, TOPPTUBE, tar sykepleier Stine Solli fra Sex og samfunn for seg jenters underliv.

For det er endel myter knyttet til det å ha sex for første gang og ikke minst det som kalles for "jomfruhinnen".

For visste du at man slett ikke behøver å blø første gang man skal ha sex, eller at underlivet ditt ser ganske annerledes ut enn du kanskje ser for deg?

Sjekk ut videoen nedenfor, og husk at du kan sende spørsmål til kroppenmin@topp.no for å få svar på det du lurer på (alle spørsmål er selvfølgelig anonyme!).

På sexogsamfunn.no er det også mulig å chatte med helsepersonell mandag til torsdag klokken 17.00-20.20.