Kjæresten din vil ha sex, men du føler deg ikke klar.

TOPP.NO: Akkurat når det kommer til å ha sex for første gang, er det aller, aller viktigste at du føler deg klar. Å føle seg presset til sex kan fort føre til en vond følelsesmessig opplevelse.

Og selv om du er i et forhold og er glad i kjæresten din, betyr det ikke at du er klar for å ta det store steget selv om han eller hun har lyst.

I ukens Kroppen min-video besvarer vi en 17 år gammel jente som lurer på hva hun skal gjøre siden hun egentlig ikke vil ha sex med kjæresten — og hun er redd for at han skal bli skuffa eller til og med slå opp om hun sier nei.

Sykepleier Stine Solli fra Sex og samfunn kommer med sine beste råd til hvordan dere løser situasjonen — og husk, du skal aldri ha sex om du ikke har lyst!

Det er også viktig å ikke glemme at vi har en seksuell lavalder i Norge på 16 år. Denne loven er til for å beskytte barn og ungdom mot overgrep fra eldre og voksne, men skal også beskytte deg mot å ha sex før du er fysisk og psykisk klar for det.



Har du noen spørsmål om sex, kropp og helse? Husk at du kan sende anonyme spørsmål til kroppenmin@topp.no, eller chatte med helsepersonell på sexogsamfunn.no mandag til torsdag fra klokken 17.00-21.15.