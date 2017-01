Denne frokosten gjør deg smartere

Forskere har funnet den perfekte maten å starte dagen med.

TOPP.NO: Det er nok ingen hemmelighet at det er viktig å starte dagen med en skikkelig frokost. Du trenger jo tross alt nok energi for å komme deg gjennom alt du skal i løpet av de tjuefire timene.

Men nå har japanske forskere funnet ut at det er en helt spesiell matrett som faktisk kan hjelpe deg på skolen, fordi det visstnok skal gjøre deg smartere.

LES OGSÅ: 5 tips for å gjøre det bedre på skolen

Og det du skal spise er intet mindre enn iskrem! Jepp, du leste faktisk riktig.

Forskerne fant ut at de som spiste iskrem umiddelbart etter at de sto opp, hadde raskere reaksjonsevne og mottok informasjon bedre enn de som ikke hadde spist is.

LES OGSÅ: Tyga bruker nakenbilde av Kylie på coveret sitt

Noen av de samme resultatene kom om man drakk iskaldt vann også, men ifølge undersøkelsen var det uten tvil iskrem som var det aller beste. Yay!

Hva det er som gjør at iskrem er så bra for hjernen er usikkert, og en teori er rett og slett at vi kickstarter hjernen fordi vi blir glade av å spise is.



Det er vel strengt tatt ikke så lurt å spise iskrem til frokost hver eneste dag, men nå har vi ENDA en unnskyldning til å hive innpå med herligheten før en stor matteprøve eller eksamen i norsk <3