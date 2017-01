Dette sier kvisene om deg

Hvor de dukker opp i ansiktet ditt kan si mye om helsen din!

TOPP.NO: Det er ingen hemmelighet at kviser er helt normalt. De aller, aller fleste opplever å være plaget av uren hud i løpet av livet — og også store stjerner kan skrive under på at de små rakkerne er helt, helt vanlig å få!

Men visste du at hvor kvisene dukker opp i ansiktet ditt kan si noe om helsen din eller hvorfor du har fått dem — og ikke minst gi en pekepinn på hvordan du kan forsøke å bli kvitt dem?

Her er de vanligste stedene å få kviser — og de vanligste grunnene til at de dukker opp nettopp der:

Kvisene dukker opp langs hårfestet ditt

Mest sannsynlig kommer dette av hårproduktene du bruker — og en overdreven bruk av produkter i håret. Sprayer du håret med et produkt og drar hånden langs hårfestet for å få småhårene til å sitte som de skal, er sjansen stor for at du tetter igjen porene i huden med hårfestet.

Løsningen: Forsøk å ikke få hårprodukter så nært ansiktet ditt — og vask hendene før du tar deg i ansiktet. Pass på å rense helt inntil hårfestet når du vasker ansiktet ditt.



Kvisene dukker opp på haken, langs kjeven og på halsen

Disse kvisene er mest sannsynlig hormonstyrte — og de dukker kanskje opp akkurat når du skal ha mensen? Hormonene i kroppen din kan nemlig få huden til å produsere mer talg som igjen fører til tette porer og kviser.

Løsningen: Pass på å rense huden ekstra godt og bruke gode kviseprodukter i mensperioden din. Er du veldig plaget, kan hormonell prevensjon være løsningen fordi de kan stabilisere hormonene dine. Snakk i så fall med legen din om det siste alternativet.

3. Kvisene dukker opp rundt munnen

Disse er mest sannsynlig knyttet til det du spiser. Har du spist mat med mye fruktsyre, som eple eller sitron, kan syren irritere huden din og føre til betennelse. Også mat med mye fett eller frityrstekte ting, som pommes frites, kan tette igjen porene dine.

Løsningen: Vask deg rundt munnen etter at du har spist ting du vet kan skape kvisene.



4. Kvisene dukker opp i pannen og på nesa

Dette er et typisk sted å få kviser når du er i puberteten. Er du derimot ferdig med denne perioden i livet ditt, kan kviser her være et tegn på at du er veldig stresset. Når du har det tøft og ting føles vanskelig produserer kroppen mer adrenalin, og dette igjen fører til høyere talgproduksjon.

Løsningen: Er grunnen at du er i puberteten, gjelder det å bare tenke at det er helt normalt. Rens huden din og bruk gode produkter som passer for din hud. Er du veldig plaget med akne, kan det være lurt å snakke med legen om du skal begynne på en behandling. Er grunnen til kvisene her at du er stressa, er løsningen rett og slett å slappe av. Senk skuldrene og finn gode metoder for å slappe mer av i hverdagen.



5. Kviser på siden av kinnet

Mest sannsynlig kommer dette av at mobilen din er skitten eller at du tar deg i ansiktet med fett på hendene. Alt som er nært ansiktet ditt over en lenger periode kan føre til at bakterier skaper irritasjon i huden.

Løsningen: Vask mobilen din med antibac innimellom eller sveip over den med en renseserviett. Bruk headset så ofte du kan i stedet! Og for all del: Ikke ta deg selv i ansiktet med skitne hender.