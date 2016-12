Endelig er årets skoledagbok i salg!

Her kan du se hvordan du går frem for å sikre deg årets fresheste skoledagbok <3

TOPPGIRL.NO: Hvert år gleder vi i redaksjonen oss sååå mye til ToppGirls skoledagbok er i salg – så nå er det full jubel på kontoret!



I dag kan man nemlig eeendelig kjøpe årets kuleste skoledagbok, og vi er mer fornøyde enn noensinne med utseendet på den; det er nemlig hele fire forskjellige forsider å velge mellom. Jepp, FIRE.



Vi har valgt å ha én forside med norgesaktuelle Justin Bieber (det er bare tre måneder til han står på scenen i Oslo!), én forside med stjernetvillingene Marcus og Martinus, én forside med det finske popidolet Isac Elliot og én forside med mange av favorittkjendisene våre.



I år har vi også samarbeidet med personligalmanakk.no, og dermed foregår salget på nettet! For å gjøre det enklest mulig for våre fine lesere, har vi laget en liten guide som forklarer hvordan du går frem – den finner du under.



Vi håper dere liker skoledagboken for 2016 like mye som oss! <3 Og fortell oss gjerne hvilken forside DU likte best i kommentarfeltet.



1. Gå inn på http://www.personligalmanakk.com/toppgirl/, og trykk på boksen med ToppGirl-logoen i (som den røde pilen på bildet under viser).





2. Da kommer du til denne siden, hvor du kan velge hvilken forside og bakside du skal ha. Her har vi tilfeldigvis gått for Marcus og Martinus-forsiden. (Det er også mulig å gå tilbake til bolken som heter "størrelser", men dersom du velger noe annet enn A5 her, vil du ikke få ToppGirls sluttsider i skoledagboken din. Dette inkluderer blant annet siden om deg selv og vennesidene, tips, oppskrifter og fargeleggingssider.)





3. Legger ned på samme side kan du også velge om du vil ha navnet ditt (eller noe helt annet!) nederst på forsiden. Du kan også velge startmåneden og fargen på strikken som er utenpå skoledagboken.





4. På bolkene Innmatdesign og Moduler, velger du hvordan skoledagboken din skal se ut innvendig. Her kan du enten velge en av de fastsatte malene (se den røde pilen under) eller du kan utforme noe helt eget.





5. Dersom du vil lage noe mer unikt og eget, gjør du dette lenger ned på samme side.



6. På denne siden kan du altså velge sluttsidene dine. Dersom du har valgt A5-formatet og har en av ToppGirls forsider på dagboken, vil ToppGirls 40 (kule!) sluttsider automatisk være valgt – husk å ikke slette disse! Ellers står du fritt til å legge til flere sluttsider fra personligalmanakk.no.





7. På eiersiden skriver du inn litt informasjon om deg selv; for eksempel er det lurt å ha med navnet ditt, adressen din og e-post dersom skoledagboken skulle bli borte.





8. ... Og til slutt, når du kommer til "Bestilling"-bolken, må du bare se over at alt ble slik som du ville ha det. Voíla! Da er det bare å legge til den freshe skoledagboken din i handlekurven, og fylle ut informasjonen du blir spurt om.