Det er ikke uten grunn at man blir «crazy in love»!

TOPP.NO: Er det én ting de aller, aller fleste personer i verden opplever i løpet av livet, så er det å bli forelska. Og visste du at de fleste går gjennom akkurat de samme følelsene og får akkurat de samme reaksjonene i kroppen?

Jepp, det spiller altså ingen rolle om du er gutt eller jente eller transkjønnet, gammel eller ung — man kan oppleve forelskelsen ganske så likt likevel!

Men nøyaktig hva er det som skjer i kroppen når vi er forelska? Vi har forsøkt å gå til bunns i saken, og har funnet åtte (veldig rare!) reaksjoner som er vanlige at vi opplever:

1. Du blir litt rusa av følelsen

Studier viser at forelskelse trigger en del av hjernen som også dopet kokain gjør. Say what?! Jepp, når forelskede personer ser på bilder av sin bae, aktiveres den samme delen av hjernen som aktiveres når man bruker dop — og kroppen begynner å produsere hormoner som blant gir lykkefølelse, aka «eufori». Blant annet produserer kroppen hormonet oksytosin, som gir deg den varme, gode følelsen, men også hormonet vasopressin, som kan gjøre deg aggressiv. Med andre ord kan dette være grunnen til at du kan bli fly forbanna om noen prøver seg på kjæresten din.



2. Du får svette hender og hjertebank

Et av hormonene kroppen din begynner å produsere når du ser crushet ditt, er adrenalin. Og dette hormonet er grunnen til at du får svette hender og føler at hjertet ditt dunker fortere og til og med hopper over et slag, når du er forelska. I tillegg gjør det at du har vanskelig for å tenke på noe særlig annet enn drømmepersonen. *knis*



3. Du får «sommerfugler i magen»

Når du er forelska, er det ikke bare hormonet oksytosin som frigjøres, som gjør deg glad, men også hormonet kortisol, aka stresshormonet. Jepp, med andre ord er ikke bare forelskelse deilig, det er også forvirrende, emosjonelt og stressende. Når kortisol frigjøres i kroppen din, kan det føre til at blodårene dine rundt magesekken trekker seg sammen og gjøre at du føler deg kvalm.



4. Du kan føle deg mindre stresset

Heldigvis kan du også føle deg roligere når du er med crushet ditt. Om du kysser personen du er forelska i, frigjøres det kjemikalier i kroppen som gjør oss mer avslappet og reduserer stress. Yay!



5. Du blir helt besatt av personen

Å være forelska gjør at du produserer mindre serotonin i hjernen din, som igjen gjør at du blir litt besatt rett og slett. Du klarer ikke tenke på noe særlig annet, og er helt oppslukt av personen. Heldigvis går dette over om dere er sammen en stund, faktisk tar det ca 1-1,5 år før serotonin-nivåene i hjernen er normale igjen!



6. Du klarer ikke konsentrere deg om andre ting

Det at blir helt besatt av crushet ditt, kan igjen føre til at du bryr deg mindre om andre ting — venner, skolen, hobbyer etc. Pass derfor på å sette av litt tid til andre ting enn dagdrømming om bae også!



7. Pupillene dine utvider seg

Når du stirrer på den du er keen på, kan spenningen og nervøsiteten du kjenner, føre til at pupillene dine utvider seg. Rart, ikke sant?



8. Du blir litt «dummere»

Som vi har nevnt tidligere, så trigges noen spesielle deler av hjernen din når du er forelska, men samtidig så er det faktisk andre deler av hjernen som stenges litt mer av. Blant annet den fornuftige delen av hjernen din, den du bruker for å analysere og lære av feil. Lol. Med andre ord er det ikke så rart at vi har en tendens til å falle for føkkboys igjen og igjen — eller at vi blir litt flaue når vi ser tilbake på folk vi har likt og ikke helt forstår hva vi tenkte på den gangen!