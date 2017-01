Da kjenner du deg garantert igjen i disse tre tingene!

TOPP.NO: Er du en skikkelig tidsoptimist, som alltid ender opp med å komme litt for sent? Om du er ikke er en forsentkommer selv, kjenner du heeelt sikkert noen som alltid kommer 5 minutter for sent til avtalen deres eller som ofte forsover seg til skolen!

Mange ser på det som litt frekt å ikke holde tiden, men visste du at forskning viser at personer som er kronisk sent ute kan være mer nyskapende og suksessfulle enn de som alltid kommer i riktig tid?

Det er spesielt tre ting forskningen mener en som alltid kommer for sent kan kjenne seg igjen i:

1. Du er rå til å «multitaske»

For det første er ofte forsentkommere veldig gode på å gjøre mange ting på en gang, og såkalt «multitasking» kan fort gjøre at man mister oversikten over hva klokka er. Og hva kjennetegner suksessfulle mennesker? Jo, at de er flinke til å takle å ha flere baller i luften på én gang.

2. Du er optimistisk

Forskerne mente også at de som kommer for sent ofte er optimister, fordi de gjerne ser helheten i situasjoner fremfor å henge seg opp i detaljer. Også er det en grunn til at man gjerne blir kalt en tidsoptimist — man tror jo at man har mer tid enn man faktisk har!



3. Du er ekstra kreativ

Forskning på 50-tallet delte inn mennesker i A- og B-typer, og forsentkommere tilhører sistnevnte kategori. Det som kjennetegner B-mennesker er gjerne at de er mer kreative, avslappede og nytenkende, i motsetning til de mer organiserte og konkurranseorienterte A-menneskene. Og B-mennesker kan være flinkere til å leve mer i nuet. Yay!



Med andre ord kan man si at det å komme for sent slettes ikke er et irriterende personlighetstrekk — men heller et tegn på at du er et ganske så kult menneske!