Jepp, har du lyse lokker er det noen ting du må være ekstra obs på!

TOPP.NO: Det finnes knapt en enklere måte å få sommerlooken året rundt enn om du legger inn noen lyse striper i håret ditt. Men har du blondt hår, både naturlig og bleket, er det en del ting du er nødt til å være obs på.

Lyst hår er nemlig ikke like slitesterkt som mørkere hår — og kan fort bli blass eller gult i fargen, så her er tabbene du vil unngå:

1. Du utsetter håret for varme

Å føne, rette ut og krølle håret er for mange en selvsagt del av den daglige skjønnhetsrutinen. Det er ingen nyhet at disse tingene sliter på håret ditt, men visste du at det er ekstra skadelig for lyst hår?

Det er derfor viktig for blondiner å bruke varmebeskyttelse hver eneste gang. I tillegg kan det være lurt å rengjøre varmeverktøyene mellom hver gang, fordi produktrestene kan misfarge håret.



2. Du vasker håret ditt feil

Ifølge proffene er det en vanlig tabbe mange gjør i dusjen:

— En stor feil blondiner gjør er å massere inn sjampo i hårlengdene som kan tørke ut håret. Sjampo skal kun brukes i hårrøttene, ikke tuppene, sier kjendisfrisøren Jessica Gonzalez til Daily Makeover.



3. Du bruker feil produkter

Om du velger riktig produkter til ditt hår, kan disse gjøre underverker for manken din. For mange er lilla sjampo redningen mot gulskjær, men du kan også finne andre produkter som er laget spesielt for blondiner. Snakk med frisøren din om du er usikker på hva som kan passe best for ditt hår!

4. Du lager egne hårkurer

Det er helt genialt når man kan bruke ting man finner i kjøkkenskapet for å lage en fantastisk hårkur — men som blondine skal man være litt forsiktig. Blant annet kan olivenolje gjøre håret mørkere og legge igjen en gulere nyanse.



5. Du farger håret feil

Det er mye lettere å farge håret mørkt når du allerede er lys, men det er vanskelig å gå andre veien. Så om du er blond og kan tenke deg å være mørkere for bare en liten periode — kanskje er det bedre å la være?

Det tar tid å få ut de mørke nyansene fra håret. Ja, faktisk kan det ta flere måneder før du får det til den blonde nyansen du vil ha igjen. Så tenk deg godt om før du eventuelt eksperimenterer med hårfargen.