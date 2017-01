Her er alt du må vite om prevensjonsmiddelet som er mye sikrere enn p-piller.

TOPP.NO: Om du har begynt å ha regelmessig sex, og spesielt om du har en kjæreste, kan det være lurt å begynne på et hormonelt prevensjonsmiddel.

For selv om kondom er den eneste prevensjonen som beskytter mot både graviditet og kjønnssykdommer, er hormonell prevensjon så mye enklere og sikrere når du bare har én sexpartner og dere vet at ingen av dere er smittet av en kjønnssykdom.

Det er fort gjort å tenke at p-piller er det eneste og letteste alternativet der ute, og mange har fordommer knyttet til de andre prevensjonsmidlene som kanskje ikke stemmer i det hele tatt.

Hormonspiralen er den prevensjonen som anbefales sterkest av helsepersonell, og likevel er det fortsatt mange som tror at det ikke passer for dem. Det er derfor på tide å avlive de vanligste mytene knyttet til hormonspiralen!

1. «Unge jenter kan ikke bruke spiral»

Dette er ikke sant. Jenter i alle aldre kan bruke spiral, og det har kommet flere ulike typer på markedet så du kan velge den spiralen som passer best for deg. Blant annet har det kommet en minispial, som passer spesielt godt for unge jenter som ikke har født. Den er litt mindre enn andre spiraler, og sitter inne i tre år i stedet for fem år.

2. «Du må ha født for å bruke spiral»

Denne myten oppstod fordi man trodde at de som har fått barn har større livmor enn de som ikke har født. Men det er ikke sant, og unge jenter kan like fint bruke spiralen. Faktisk er en gjennomsnittlig livmor 7 cm, og spiralen ikke stort lengre enn lillefingeren din, så den skal få nok av plass.

3. «Man kan bli steril om man bruker spiral»

Det er ikke sånn at du øker sjansen for å ikke kunne bli gravid når du går på spiral. Mest sannsynlig henger denne myten igjen fra gammelt av, da spiralene ikke var like godt utformet og det var lettere å få infeksjon. Det tas alltid en sjekk for kjønnssykdommer når spiralen settes inn.

4. «Det er farlig å ikke ha mensen»

Mange som går på hormonspiral opplever å få mindre blødninger, eller at mensen faktisk forsvinner helt. Det er ikke farlig for kroppen. Vær heller fornøyd om du opplever det — det blir litt billigere i hverdagen når du slipper å kjøpe inn tamponger og bind. Hurra!



Fortsatt ikke overbevist? Her er fire gode grunner til å bruke hormonspiral:

1. Den er sikrere enn p-piller, som er det vanligste å bruke blant unge jenter.

2. Den er lett å bruke. Du kan ikke gjøre noe feil, som å glemme å ta en p-pille. Når spiralen har blitt satt inn av lege eller helseøster, skal den sitte der i flere år uten at du behøver å gjøre noe som helst.

3. Den varer lenge. I stedet for å ta en pille hver dag, eller sette inn en ny p-ring hver tredje uke, varer hormonspiralen i enten 3 eller 5 ÅR.

4. Mange får mindre blødninger eller mister mensen helt. Og det er ganske så digg å spare pengene man ellers hadde brukt på bind og tamponger!

