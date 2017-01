Hvem blir neste hovedperson i SKAM?

Sjekk om du er enig i noen av teoriene om fjerde sesong av serien <3

TOPP.NO: Er det én ting som har blitt diskutert mer enn utfallet av USAs presidentvalg i høst, så var det nok hvem som blir den neste hovedpersonen i «SKAM».

Jepp, det er rett og slett et tema som ikke kan diskuteres nok — og etter at nyheten kom om at fjerde sesong kan ventes til våren (pluss at serien er solgt til USA, yay!), har nettet flommet over av teorier om hvem vi kan forvente som neste hovedperson.

Og ja, vi har noen teorier vi og. I nyeste video på YT-kanalen vår, TOPPtube, diskuterer vi hvem som er mest sannsynlig — og hvem vi selvfølgelig håper på at det blir <3

Det er jo tross alt noen store sko å skulle fylle etter fantastiske Eva, Noora og Isak fra de forrige sesongene...

Spørsmålet er om du er enig? Eller har du kanskje en heeelt annen teori om den neste sesongen av det populære tv-showet?

Sjekk ut videoen og kommentér gjerne hvem du tipper det blir!