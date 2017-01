Jepp, nå vet vi hva den bittelille lomma egentlig er til for!

TOPP.NO: Har du også lagt merke til den bittelille lomma du har inne i den «vanlige» lomma på høyre side av jeansen din? Jepp, den er så bitteliten og smal at det virker som at den kun er der for å pynte opp olabuksa.

For har den egentlig en funksjon?

Etter å ha klødd seg i hodet i flere år over mysteriet, har brukere i et nettforum kommet til bunns i saken og funnet ut hva hemmeligheten bak «lurelomma» faktisk er.

Og hold dere fast, den var opprinnelig tenkt som en klokkelomme! På 1800-tallet pleide cowboyer å bruke lommeur, altså klokker med et kjede, og oppbevarte de i brystlomma på skjorta — men dette beskyttet ikke klokka godt nok.

Derfor lagde Levi's de bittesmå lommene som et sted for å oppbevare lommeurene trygt.

LOMME FOR LOMMEUR: Den lille lomma på jeansen skulle opprinnelig beskytte klokkene til cowboyene. Foto: Shutterstock

I dag er det slettes ikke vanlig å bruke lommeur, så på Levi's sine nettsider har de listet opp alternativer til hva «lurelomma» kan brukes til. Blant annet nevner de at den har blitt kalt «kondomlomme», «pengelomme», «fyrstikklomme» og billettlomme.