Kan gutter og jenter være «bare venner»?

Sjekk hva Thomas og Andreas mener i video nedenfor...

TOPP.NO: Har du en bestekompis? Det er jo ikke så veldig uvanlig, men har du innerst inne håpet på at det kunne blitt noe mer?

Eller tror du kanskje at kompisen din faktisk har vært, eller er, litt småkeen på deg? Eller tror du verken du eller han har sett på hverandre som noe mer?

Mange mener det er umulig at gutter og jenter KUN er venner (eller to homofile gutter eller to lesbiske jenter, selvfølgelig).

At det faktisk ikke går an at ingen av dem noensinne har tenkt tanken på at det kunne utviklet seg til noe mer.

Men stemmer det egentlig? I ukens video med moroklumpene Thomas Alexander Strandskogen og Andreas Haukland fra boybandet Suite 16, lufter gutta sine tanker rundt dette — sjekk hva de kom frem til under!

