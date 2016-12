Ny undersøkelse viser at det er én egenskap både gutter og jenter ser etter.

TOPP.NO: Vil du vite hemmeligheten til hvordan du scorer bae? Jepp, en undersøkelse røper nå hva det er de aller fleste ser etter i en kjæreste — og svaret gjør oss sååå glade.

Datingbyrået Elite Singles spurte brukerne sine tidligere i år hvilken egenskap de setter høyest når de skal finne seg en partner, og det de aller fleste svarte var faktisk snillhet. #omg

Det er kanskje en selvfølge at man vil ha en snill kjæreste, men i dagens samfunn kan man nesten tro at det handler mer om hvor kul man er eller hvor godt man tar seg ut på selfies.

Av de 400 000 single menneskene som deltok i undersøkelsen, svarte 82 prosent av damene og 70 prosent av mennene, at snillhet er det viktigste når de skal inn i et seriøst forhold.

De andre egenskapene som havnet på andre og tredje plass for kvinner var emosjonell tilknytning og moralske verdier. For menn var det emosjonell tilknytning og seksuell tiltrekning som også var viktig etter at kjæresten skal være snill.



Husk at det å være snill ikke nødvendigvis bare er å klemme masse og lage god mat når bae er syk, men også å være oppriktig om følelsene dine og respektere kjæresten din — selv når dere er uenige og krangler.

Enda en grunn til at nyttårsforsettet for 2017 blir å skulle være ENDA snillere med folk rundt seg. Yay!