Uten å være en skikkelig dust.

TOPP.NO: Er du i et forhold, men vil egentlig dumpe kjæresten din? Er du usikker på hvordan du skal gå frem for at det skal bli minst mulig vondt for den andre personen?

Det er viktig å forsøke å gjøre det på en så hyggelig og ærlig måte som mulig. Det finnes jo dessverre nok av stygge brudd som etterlater den som blir dumpa skikkelig såret, sint eller bitter.

Bare tenk på hvor vondt det var for Perrie Edwards å bli dumpet på den forferdelige måten Zayn gjorde det!

Her er en guide på hvordan du slår opp — uten å være en skikkelig drittsekk:

1. Tenk deg nøye om

Før du går til et så drastisk valg som å slå opp med personen, er det viktig å ta et steg tilbake og overveie situasjonen nøye. Vil du virkelig dumpe hen? Eller handler det mer om at du ønsker forandring? Har dere vært sammen en stund, skylder du personen å tenke deg nøye om. Snakk ut med bae om hva som plager deg. Kanskje kan dere finne ut av ting?

2. Ikke la personen høre det fra noen andre

Selv om det kanskje er fristende å høre litt rundt med venner før du eventuelt dumper kjæresten din, er det viktig å la være. Snakk med din aller nærmeste bff, men ingen flere. Tenk om din fremtidige ekskjæreste hadde fått høre at du tenker å dumpe hen fra en helt annen en deg!?

3. Velg tidspunkt nøye

Ikke dump kjæresten din når hen har en viktig prøve på skolen. Og ikke gjør det femten minutter før du må avgårde på fotballtrening den kvelden — planlegg god tid til å prate ut med han eller henne. En god idé er å tenke over hvordan du helst ville blitt dumpet? Og for all del: Gjør det face to face! Ikke fall for fristelsen og send en tekstmelding — dét er IKKE greit!



4. Vær ærlig

Om dere faktisk ikke passer sammen og du ikke er interessert i personen lenger, unngå å bruke klisjeen «jeg har ikke tid til å ha kjæreste akkurat nå». Det gir forventning om at dere kan finne tilbake til hverandre. Vær ærlig om hva som ikke funket. Men selvfølgelig, ikke vær for brutalt ærlig heller — det er ikke noe greit å si slemme ting til den andre.



5. Sett grenser

Vil du at dere skal fortsette å henge som venner — eller ikke? Avklar hva som skal til for å gjøre bruddet lettest mulig for dere begge. Skal du endre statusen din på Facebook til singel eller begynne å slette bilder av dere sammen på Instagram: Si ifra til eksen din først.



6. Gå videre på en smud måte

Respekter eksen din om hen vil slutte å følge deg i sosiale medier. Unngå å dra til de stedene dere pleide å henge. Ikke undervurder hvor stor del av livet ditt eksen faktisk var. Det er helt greit å være lei seg og bruke tid på å komme seg videre, selv om det var du som dumpet hen. Fyll den nysingle tiden din ved å teste ut en ny hobby, dra til nye steder og henge med gode venner. Lykke til!

Kilde: Seventeen