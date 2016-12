Keen på en du ikke tror vil noe mer? Her er tegnene du skal se etter!

TOPP.NO: Du har begynt å møte en du liker veldig godt — men hver gang dere ses føles det som at det bare er sex og ikke noe mer. Og nå har du jaggu begynt å følelser for personen!

Det store spørsmålet er om du skal forsøke å satse på han eller henne — eller om det er på tide å droppe personen?

LES OGSÅ: Nå er p-piller til gutter på vei!

Vel, er du usikker på om det virkelig er en fuckboy du har funnet deg, kan det være lurt å sjekke disse tegnene:

1. Det er nesten alltid du som tar kontakt først. Og om personen gjør det, så er det kun når han eller hun vil ligge med deg.

2. Personen er vanskelig å få tak i og har egentlig "aldri tid" til å finne på ting med deg.

3. Han eller hun viser ingen interesse annet enn når dere er alene sammen — og kan til og med føles litt avvisende og overlegen når dere henger med andre.

LES OGSÅ: 10 irriterende ting gutter sier



via GIPHY



4. Du får sjelden snaps fra hen som bare er til deg. Om det ikke er for å spørre om dere skal ses senere den kvelden, da.

5. Han eller hun har flere ganger hintet til at de ikke er interessert i et forhold, som at de sier "å, jeg er så glad for at vi har så avslappa greie" eller lignende.

Kan du krysse av flere av punktene på ovenfor? Da er det på tide å dumpe personen! For om det faktisk ikke bare er sex du er ute etter, og du er keen på noe mer, er det på tide å kutte ut fuckboyen.

Enten kan du avslutte all kontakt uten å si noe mer, eller fortell dem rett ut at du har følelser for han eller henne. Mest sannsynlig får du som svart at crushet ditt ikke føler det samme tilbake — et sikkert tegn på at du bør gå videre.



Ja, det gjør vondt å få følelsene sine såret, men tro oss: Du kommer ikke til å angre! Finn heller en som også er på utkikk etter kjæreste <3