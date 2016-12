Var du klar over at dette kan føre til kviseutbrudd?

TOPP.NO: Ok, er det én ting som er helt sikkert, så er det at de aller, aller fleste får kviser i løpet av livet. Og siden kviser gjerne er hormonstyrte, så er det i hvert fall typisk for tenåringer i puberteten å være plaget av de små rakkerne. Sukk...

Når det er sagt, er det likevel en del ting vi gjør som kan gjøre at vi får verre kviseutbrudd. Her er sju kvisetabber vi alle har gjort, men som vi burde bli flinkere til å unngå:

1. Mobilen din

Mobiler er et yndet sted for bakterier og det er derfor ikke så lurt å holde den for mye mot den sensitive ansiktshuden din. Gjør det derfor til en god rutine å tørke over mobilen innimellom med en våtserviett eller med antibac på et tørkepapir — og bruk headset når du snakker lenge på telefonen!

2. Søvn

Å ikke få nok søvn kan sette hormonene dine i ubalanse og heve stressnivået i kroppen din, og øker sjansen for kviseutbrudd. Pass derfor på å få nok søvn i løpet av natten, aller helst rundt åtte timer.

3. Puten din

Selv om du er flink til å rense ansiktet hver kveld, kan puten din være full av svette, død hud og produktrester som kan tette porene dine i løpet av natten. Forsøk å skifte putetrekk med jevne mellomrom.

4. Overdreven rens

Dette kan nesten høres ut som et paradoks, for det å rense huden skal jo liksom hjelpe mot kviser? Men om du vasker huden for ofte, strippes den for naturlige oljer og kvisene kan bli verre. Pass heller på å vaske godt morgen og kveld og fjern all sminke før du legger deg. Bruk en god fuktighetskrem som passer for din hud.

5. Sminkekostene dine

Sminkekostene kan fort bli din verste fiende om de aldri vaskes innimellom. Sminkerester, svette og død hud kan tette porene våre, så gi kostene dine en skikkelig make-over nå og da! Usikker på hvordan du vasker dem? Følg denne enkle guiden!

6. Å klemme på kvisene

Det er jo bare SÅ fristende og må da hjelpe?! Dessverre. Å klemme på kvisene øker sjansen for irritasjon og betennelse og kan i verste fall gjøre at du får et arr når kvisen omsider er borte. La kvisen være i fred, smink den bort så godt du kan i løpet av dagen og rens huden godt på kvelden.