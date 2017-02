Det er noen ting du vil styre unna når du skal kline med bae.

TOPPGIRL.NO: Neida, det er ikke sånn at det er mange store feil man kan gjøre når man kysser. Alle kyss er forskjellige, og kanskje merker du at du har kysset ulikt med forskjellige personer? Noe som føles naturlig med én, kan jo fort føles rart med en annen.

Man kan derfor ikke si at noe er galt og riktig når det kommer til kyssing. Når det er sagt, er det likevel noen ting man kan forsøke å unngå når man skal kline med drømmepersonen.

Det er en dårlige idé...

1. Å spenne leppene sine. Kysset kommer til å føles hardt og tørt om du presser leppene dine sammen. Forsøk heller å slappe av i leppene og forsiktig skille dem litt. På den måten inviterer du også til å tungekysse.

2. Å presse hele tunga inn i munnen på din utkårede. Du risikerer at hen føler seg fullstendig kvalt! I stedet kan du leke med den andres tunge med tungespissen din og bevege tungen din i små sirkler. Variasjon er aldri feil, så veksle mellom å gjøre det sakte og litt fortere.

3. Å råkline så mye at man glemmer å puste. Det er ikke så veldig hot om dere må avbryte kyssingen for å hvie etter luft. Ta noen små pauser under kyssingen og varier tungekyssingen med små kyss med lukket munn.

4. Å sitte med hendene i fanget. Et kyss er alltid bedre om du lever deg inn i det og bruker hele kroppen. Lek med håret til den andre, stryk hen på ryggen eller hold rundt nakken eller midjen til bae. Sååå mye koseligere!

5. Å tenke på alt annet. Kysset blir ikke bedre om du har tankene alle andre steder. Ikke tenk på matteleksene, den siste episoden av «KUWTK» eller om du ser rar ut når du kysser. Nyt øyeblikket og vær glad for at du får sjansen til å kline med crushet ditt. Score!

Kilde: ViUnge.dk.