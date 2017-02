Fastfood-giganten lanserer tidenes nyhet.

TOPP.NO: Er du i overkant glad i burgerne fra McDonald's? Da er dette uten tvil tidenes nyhet for deg! Den verdenskjente burgerkjeden har nettopp lansert en automat som lar deg hente ut gratis mat.

Allerede finnes det egne automater for cupcakes og pizzastykker i USA, og nå har også fastfood-giganten hevet seg på trenden og lansert en egen Big Mac-automat.

Den aller første automaten finnes allerede i Boston, og det aller beste av alt er at du kan hente deg en burger HELT GRATIS. Jepp, du leste riktig! (Andre som er litt skuffa over at de ikke bor i Boston nå eller?! Sukk...)

Alt du trenger å gjøre for å sikre deg en Big Mac er nemlig å registrere Twitter-kontoen din på automaten, og maskinen fikser det slik at du poster en tweet der du anbefaler alle følgerne dine å sjekke ut den nye mæccern-automaten. Litt lol, men du får utdelt en burger i hånda som takk. Yay!

GIR DEG BIG MAC GRATIS: En ganske så genial automat fra McDonald's, spør du oss! Foto: McDonald's



Foreløpig er burgerautomaten bare midlertidig (den i Boston kommer bare til å brukes til i natt amerikansk tid), men McDonald's vurderer å lansere flere andre steder også. (Pliiiiiis, la det dukke opp en i Norge!)

Kilde: Frida.se