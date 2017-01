De kan bety at du er alvorlig syk.

TOPP.NO: Får du vondt i magen når du har mensen? Slapp av, det er helt normalt. Men det finnes noen menssmerter du bør sjekke opp hos legen.

Denne artikkelen er opprinnelig publisert på Frida.se.

Når du har mensen er det vanlig å få vondt i magen, og du kan også få smerter i ryggen, lårene, lysken og hodet. Smertene kommer gjerne noen dager før eller akkurat når mensen kommer.

LES OGSÅ: 10 bilder som oppsummerer hvordan det er å ha mensen

Men hvorfor får du egentlig vondt? Det er faktisk egentlig snakk om stølhet!

Hver måned blir slimhinnen i livmoren din tjukkere for å gjøre seg klar til å ta imot et befruktet egg. Men om det ikke skjer noen befruktning, støter livmoren ut restene av slimhinnen. Slimhinnen kommer ut sammen med blod, og det er det som er mensen din.

Siden livmoren din er en muskel, kan du bli støl av at den har trukket seg sammen, og det er det som er menssmerter.

LES OGSÅ: Derfor lukter mensblodet ditt litt rart

Det finnes noen gode tips for å dempe menssmertene, men hvordan vet du egentlig om smertene du føler er normale eller ikke? Her er fire tegn på at du bør sjekke deg hos lege:

1. Du klarer ikke gjøre noe

Om du har så vondt at du ikke klarer å gjøre noe annet enn å ligge i sengen, bør du kontakte lege. Selv om menssmerter gjør vondt, så skal de ikke hindre deg i å dra på skolen eller finne på andre ting.

2. Smertestillende funker ikke

Om du har veldig vondt, kan det være greit å ta noen smertestillende tabletter. Men om disse ikke funker, bør du sjekke deg hos legen.

LES OGSÅ: 6 grunner til at mensen er sent ute



via GIPHY



3. Smertene varer lenger enn tre dager

Det er normalt å ha mensen i to-sju dager, men du bør ikke ha smerter i hele perioden. Om du har menssmerter i mer enn tre dager kan det være verdt å kontakte legen.

4. Du spyr hver gang du har mensen

Det er vanlig at magen din blir mer urolig og at du får diaré når du har mensen. Noen ganger kan du også få så vondt av smertene at du kaster opp. Men om du spyr hver gang og gjennom hele perioden du har mensen, bør du dra til legen for sikkerhets skyld.