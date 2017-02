For deg som vil ta saken i egne hender (hehehe)!

TOPPGIRL.NO: Onani, masturbasjon eller rett og slett det som bare kalles fingring, er et tema det sjelden snakkes om blant jenter. Men det vil vi endre på!

Det er overhodet ikke noe pinlig eller galt i å onanere - det er derimot en god måte å få deg selv til å slappe av og ikke minst bli bedre kjent med din egen kropp på!

1. Finn din greie

Noen digger å fingre seg selv med trusene på for å få mer friksjon, og andre foretrekker å gjøre det på badet fordi det er et varmt og avslappende sted. Det er din egen tid og du gjør det bare for din egen skyld, så gjør det på den måten som passer best for deg. Da blir det også lettere å vise kjæresten din hva du liker når dere en gang skal ha sex.

2. Øve, øve, øve

Akkurat som at du blir flinkere til å sykle hver gang du er på sykkeltur, vil du bli flinkere til å onanere for hver gang du tester det. Og ikke forvent at det nødvendigvis funker så bra de første gangene!

3. Prøv nye ting

Om du er vant til å onanere på en måte, og det funker for deg, så er det ikke noe galt i det. Men du vet jo egentlig ikke om det finnes en enda bedre måte om du ikke prøver deg frem. Så ikke vær redd for å eksperimentere litt.

4. Ta fantasien til hjelp

Hva tenker du på når du fingrer? En fantasi er kun en fantasi. Det behøver ikke være noe du nødvendigvis vil teste IRL. Her handler det rett og slett om hva som tenner deg. Kanskje det er en spesiell person, en kjendis eller bare tanken på sex? Sex med noen av samme kjønn, motsatt kjønn eller kanskje sex med flere personer? Det er bare fantasien som setter grenser!

