En helt ny undersøkelse avdekker skummel bivirkning.

TOPPGIRL.NO: Tar du p-piller eller vurderer å starte på dem? Da er det viktig å være klar over bivirkningene som kan følge med bruken av prevensjonsmiddelet.

Det er tidligere blitt oppdaget en sammenheng mellom høyere risiko for å få blodpropp og bruk av p-piller. Det er derfor det er viktig å snakke skikkelig med lege overveie nøye hva slags p-piller som kan passe deg før du eventuelt starter.

LES OGSÅ: 5 ting du må vite om pupper

Men nå viser en ny dansk undersøkelse, at det i tillegg er lettere å utvikle depresjon når du går på p-pillen, enn om du ikke går på den.

Undersøkelsen viser at det er større risiko for å utvikle depresjon jo yngre man er når man starter på pillen, og at 5 av 1000 jenter mellom 15-19 år som går på p-pillen hvert år får diagnosen depresjon. I motsetning er det kun 3 av 1000 jenter som utvikler depresjon av de som ikke går på pillen.

LES OGSÅ: Harry Potter-stjerne åpner seg om depresjonen

Det er med andre ord en minimal risiko, men likevel er antallet depresjonsrammede nesten fordoblet blant de som går på p-piller i forhold til de som ikke gjør det.

Husk at det er viktig å snakke med legen din dersom du er bekymret eller har andre spørsmål knyttet til p-piller!

LES OGSÅ: 6 ting du ikke visste om mensen

Denne artikkelen er hentet fra ViUnge.dk.