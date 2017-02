Svaret vil kanskje overraske deg!

TOPP.NO: Det er neimen ikke alltid så lett å bli klok på sin egen kropp (blant annet er det mye rart du kanskje ikke visste om puppene dine — eller den mystiske klitorisen), men er det én ting vi gjerne vil vite mer om, så er det guttekroppen.

For det er ikke til å komme unna at vi har undret oss grønne over penisen, og at det finnes mange rare fakta om guttenes sæd vi ikke ante at var tilfelle.

Og selv om det sikkert er mange jenter som lurer på dette de óg, har vi denne uka fått leserspørsmål fra en 17 år gammel gutt som lurer på hvor stor en gjennomsnittlig penis er.

Kanskje blir du overrasket over det sykepleieren fra Sex og samfunn sier? Stine Solli kan nemlig røpe et og annet om guttenes kjønnsorgan vi ikke visste fra før av — for det er unektelig sånn at det er mange myter man ikke bør tro på...

Lurer du på noe knyttet til kropp, sex og helse? Send spørsmål til kroppenmin@topp.no! Husk også at du kan chatte helt anonymt med helsepersonell på Sex og samfunn på mandager til torsdager (fra 17:00-21:15).