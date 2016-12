Forskere mener årstiden du er født i sier mye om deg.

Er du allerede hellig overbevist om at stjernetegnet ditt faktisk sier ganske mye om deg som person, og føler at hvert eneste horoskop stemmer?

Vel, en gruppe forskere mener at hvilken tid på året du er født faktisk kan si noe om deg og humøret ditt.

I undersøkelsen samlet forskerne 400 voksne mennesker og sammenlignet årstidene de var født i med humøret deres, følelser og personlighetstrekk. Dette fant de ut:

Sommerbarn: Er du født på den lyseste årstiden, er det større sjanse for at du har humørsvingninger enn de som er født på vinteren — og du kan gå fra å være glad til sint på et blunk!

Vårbarn: Om du er født i en av vårmånedene, mener forskerne det er stor sannsynlighet for at du er overdrevent positiv som person. Du tenker sikkert at hver eneste søte crush du får er Den Rette, og bruker sjeldent sure emojies.

VÅRBARNET JUSTIN: Kjekkasen er født 1. mars og er derfor et vårbarn. Mon tro om det gjør han mer positiv enn andre? Foto: Splash News

Vinterbarn: Du er sannsynligvis ikke like lett irritabel som de som er født på de andre årstidene. Med andre ord er du den perfekte personen å stå i kø sammen med, du lar deg ikke bli irritert om det går treigt!

Høstbarn: Sammenlignet med vinterbarna, var det en mye mindre sjanse hos høstbarna at de utviklet depresjon. Med andre ord kommer du deg kanskje ganske raskt over en kjærlighetssorg, og du er ikke typen til å sitte inne og gråte til triste sanger.

Forskerne klarte ikke å finne grunnen til hvorfor årstiden du er født på påvirker humøret ditt, og det kan hende det bare er en stor tilfeldighet.

En teori er at årstidene kan påvirke kjemikaler i hjernen, som senere også kan styre personligheten din når du vokser opp — på samme måte som at man kan oppleve at årstidene påvirker humøret ditt ellers.

Kjente du deg igjen?