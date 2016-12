Plassen din i søskenflokken sier mer om deg enn du kanskje trodde.

TOPP.NO: Er du storesøster, lillesøster eller rett og slett «dritten i midten»? Eller kanskje du er enebarn?

Plassen din i søskenflokken kan ha mye å si om deg og din personlighet. Forskere har nemlig funnet ut at det er endel personlighetstrekk som går igjen!

Er du storesøster?

Typiske egenskaper: Storesøken får ofte en rolle i familien som en "ekstra-forelder", og er gjerne ambisiøse, pliktoppfyllende og litt redde for å ta en risiko. Mange kan oppleves som bestemte og kanskje litt vel kontrollerende.

Storesøsken lider ofte av prestasjonsangst. I tillegg kan mange føle at de mister all oppmerksomheten når de yngre søsknene dukker opp og tar over rampelyset.

Typiske yrker mange storesøsken velger: Sjefsroller, politiker, noe innenfor medisin eller jus.

SELENA GOMEZ: Stjernen er storeøster. Foto: Ap

Stjerner som er storesøsken: Selena Gomez, Taylor Swift og Shawn Mendes.

Er du i midten?

Typiske egenskaper: Fleksible, sosiale og gode til å lytte. Ofte ligner de mer personlighetsmessig på yngre søsken enn eldre.

Kan lide av å føle man har en utydelig rolle i søskenflokken og føle seg klemt mellom søsknene.

MILEY CYRUS: Artisten har tre eldre søsken, og to yngre søsken, blant annet lillesøster Noah. Foto: Xposure

Typiske yrker mange "mellombarn" velger: Yrker som krever samarbeid og gjerne noe med mennesker.

Stjerner som er i midten i søskenflokken: Demi Lovato, Miley Cyrus og Katy Perry.

Er du lillesøster?

Typiske egenskaper: Eventyrlystne, offensive og glade i å tøye grenser. Blir ofte sett på som moroklumpen og den som lager mye liv.

Kan lide av å være dårlig på å ta ansvar og gir ofte lett opp.

LUCY HALE: Mon tro om skuespilleren er den morsomste av sine søsken, siden hun er den yngste? Foto: Splash News

Typiske yrker småsøsken velger: Gjerne noe som innebærer litt risiko og nye eventyr, som skuespiller, artist, pilot eller brannmann.

Stjerner som er yngst: Lucy Hale, Harry Styles og Kylie Jenner.

Er du enebarn?

Typiske egenskaper: Ansvarsfulle, pålitelige og velorganiserte. Noen kan oppleves som egoistiske, fordi de ikke er så vant til å måtte dele.

Enebarn kan være dårlige til å håndtere konflikter, fordi de ikke har hatt søsken å lære seg samspill med.

LEA MICHELE: Skuespilleren er enebarn. Foto: Xposure

Typiske yrker: Enebarn blir ofte fremgansgrike i yrket de velger, som artister, journalister eller andre yrker der man er sin egen sjef.

Stjerner som er enebarn: Daniel Radcliffe, Lea Michele og Leonardo DiCaprio.