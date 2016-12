Jepp, for lite søvn påvirker kroppen din på flere ulike måter.

TOPP.NO: Det er kanskje unødvendig å stresse med søvn akkurat nå som det er juleferie, men skolestart er like rundt hjørnet, og 2017 er året man bør begynne å tenke litt mer på søvnen sin.

For visste du at ungdommer sover for lite med tanke på hva som anbefales? Jepp, de fleste unge i dag får ikke mer enn litt over 6 timers søvn i hverdagen — selv om det er anbefalt å sove minst 9 timer når du er mellom 14 og 18 år.

Og for lite søvn kan påvirke kroppen din negativt på flere måter. Her er tegnene som kan tyde på at du sover for lite:

1. Konsentrasjonen din. Fikk du ikke til den matteprøven du var overbevist om at du kunne klare? Jepp, det kan være fordi hjernen din sliter med å konsentrere seg og å løse problemer som følge av for lite søvn.

2. Kviser. En natt med lite søvn fører til at huden din ikke får reparert seg skikkelig gjennom natten, og øker sjansen for at urenheter popper frem.

3. Humøret ditt. Når du får for lite søvn, øker mengden av stresshormonet kortisol i kroppen — og dte kan være grunnen til humørsvingningene dine og at du føler deg ekstra irritabel.

4. Oftere syk. Å være lenge oppe på natten svekker cellene i immunforsvaret ditt, som igjen gjør det lettere for deg å bli i dårlig form.



5. Vekten din. Har du lagt på deg uten å finne en annen grunn? Det kan være fordi du får for lite søvn. Når kroppen din ikke får nok hvile, bremser den forbrenningen av kalorier, som igjen kan føre til at du opplever å gå opp litt i vekt.

6. Dårligere fysikk. Lite søvn kan gjøre deg tregere, slappere og mer klumsete — så gymtimen kan føles tøffere enn den hadde trengt.

Med andre ord, søvn er viktig for deg og kroppen din! Styr unna disse tingene som gjør det vanskelig å sovne på kvelden — og pass på å sove nok i det nye året.