Hva slags bilde du tar sier visstnok mye om deg som person.

TOPP.NO: Ok, vi kan gladelig innrømme at vi gjerne tar en selfie eller to av oss selv innimellom. Og det er absolutt ikke uvanlig at vi poster en på Instagram eller Snapchat.

Men hva sier egentlig selfien om oss som person? Tydeligvis ganske mye!

Hvordan du poserer eller hvor du som oftest knipser selfien, kan gi en pekepinn på hvem du er. Sjekk ut om du er enig i punktene nedenfor?

Tunga ut

En morsom og søt selfie, men kan også bety at du egentlig er litt ukomfortabel foran kameraet — for det å tulle og tøyse kan være en måte å skjule nervøsitet på. På en annen side kan det også rett og slett bety at du er såpass selvsikker at du ikke er redd for å vise at du har en tullete side.

Miley Cyrus er en ihuga fan av selfier med tunga på snei:

Foto: Xposure



Trutmunn (aka duckface)

Ifølge en undersøkelse er folk som har den typiske trutmunnen som sin signaturpose mer emosjonelt ustabile og nevrotiske enn andre. Men slapp av, de aller, aller fleste setter opp den ikoniske posen foran kamera for å være morsomme eller slenge seg på en trend.

Kendall Jenner og Gigi Hadid har den perfekte trutmunn-posen inne:

Foto: Xposure



Smiler

Om du gjerne flasher hele perleraden når du tar bilder av deg selv, kan det bety at du mest sannsynlig elsker å ha det gøy og ikke er redd for å kaste deg ut i nye eventyr. Også er du en veldig blid og vennlig person, da.

Gigi Hadid og Zayn Maliks sin søte selfie fra ferietur er beviset på hvor ekte et smil kan være foran kamera:

Foto: Instagram@gigihadid



Foran speilet på badet

Dette viser at du synes det er greit å slippe andre folk inn i privatlivet ditt. Om du derimot synes det er ubehagelig å legge ut bilder hjemmefra og heller velger mer offentlige, anonyme steder, kan det bety at du er mer innadvendt som person.

Kylie Jenner tar ofte bilder på badet sitt hjemme:

Foto: Xposure



Du ser vekk

Du er ikke så opptatt av å ta masse bilder av deg selv, men vil samtidig ikke gå fullstendig glipp av selfie-trenden. Men det rare er at folk som ser en slik pose kan tenke at du er litt kranglete av person. Lol! Til sammenlikning er det å se rett i kameraet et tegn på at du er lett å bli kjent med og har høy selvtillit.

Dove Cameron ser sjelden rett inn i kamera når hun tar selfie, men heller på kameraet for å se hvordan det blir: