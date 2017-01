Slik er 2016 som skrekkfilm

Se traileren som oppsummerer fjoråret på den skumleste måten.

TOPP.NO: Året vi forlot for litt over én dag siden, 2016, går inn i historiebøkene som et av de verste årene noensinne, og vi kan ikke legge skjul på at en del kjipe ting skjedde i 2016.

Vi måtte ta farvel med flere dypt elskede og talentfulle stjerner, som artistene George Michael, David Bowie, Prince, Leonard Cohen, bokseren Muhammad Ali og «Harry Potter»-stjernen Alan Rickman.

For ikke å snakke om at «Scream Queens»-skuespiller Billie Lourd, som det ryktes at dater Tayler Lautner for tiden, mistet både moren (skuespiller Carrie Fisher) og bestemoren (skuespiller Debbie Reynolds) med én dags mellomrom i romjulen.

I tillegg vant Donald Trump valget i USA (grøss og gru!), fenomenet "Killer Clowns" tok verden med storm (iiiik!), «Teen Wolf» ble kansellert etter sjette sesong (snufs!) — og det er ikke tvil om at vi har vært vitne til mye krig og terror i løpet av 2016.

Filmproduksjonsselskapet Friend Dog Studios tok et tilbakeblikk på 2016, og valgte å kombinere noen av de verste tingene til en trailer for det som må være tidenes skumleste film.

Og navnet på filmen? «2016» så klart. Lol!





Vi krysser fingrene for at 2017 blir et lysere år!