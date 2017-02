Er du venn med crushet ditt på snap? Ikke fall i disse fellene!

TOPP.NO: Synes du det er litt skummelt når det kommer til å flørte med crushet ditt? Heldigvis finnes Snapchat — den mest geniale appen å bruke for å sjarmere drømmepersonen din med søte bilder.

Denne artikkelen er opprinnelig publisert på ViUnge.dk.

LES OGSÅ: 18 flørtetriks alle jenter mestrer

Don't: Du har ENDELIG blitt venn med crushet ditt, og vil aller helst overøse hen med morsomme bilder. Men vent litt. Om du spammer drømmepersonen, kan han eller hun fort bli lei.

Do: Se litt hvor mye personen faktisk snapper til deg. La det være en balanse mellom hvor mye dere sender frem og tilbake. Da unngår du at personen synes du blir i overkant irriterende.

LES OGSÅ: Hva synes gutta EGENTLIG om store jentetrender? Vi spurte dem!

Don't: Det er ingen vits i å bruke flere timer på å sminke deg eller finne den perfekte selfie-vinkelen. Ikke strev etter å måtte se "perfekt" ut på bildene du sender.

Do: Hen skal se den virkelige deg, ikke en fasade du har skapt. Du må gjerne sende bilder der du går inn for å være ekstra søt, men vis også andre sider ved deg selv. En snap av deg i pysj og med bustete hår der du ønsker god morgen er garantert en slager

Don't: Du ser at hen har sett snapen din, men du har ikke fått svar. Ikke heng deg for mye opp i flørtingen og sitt og vent på svar. Du skal leve ditt liv — ikke la forelskelsen ta helt overhånd.

Do: Det kan være flere grunner til at personen ikke har svart. Trekk pusten dypt, og vent et par dager før du sender en ny snap. Om du generelt ikke får svar, kan det være et tegn på at hen ikke er så interessert.

Don't: Det kan være skummelt å vise at du er keen, så det er fort gjort å sende samme snaper til crushet som til resten av vennene dine på lista. Men det er ikke det som nødvendigvis funker best.

Do: For at crushet ditt skal føle seg ekstra spesiell, er trikset å sende snaper som gjør at hen skjønner at den er rettet mot akkurat han eller henne. Det viser at du tenker på personen og gjerne kan tenke deg en snap-samtale.

Don't: Dere flørter litt ekstra på Snapchat nå, og crushet ditt spør om du kan sende en snap av deg selv med litt lite klær på. Men tenk deg om før du gjør det!

Do: Det er viktig å være klar over konsekvensene som kan oppstå om du sender nakenbilder av deg selv. I verste fall kan bildet bli delt og brukt mot din vilje. I stedet kan du heller si at dere kan være intime når dere ses neste gang.

Don't: Dere har faktisk aldri snakket skikkelig sammen, men hver eneste kveld har dere en laaaang samtale på Snapchat og sånn har dere holdt på i lang tid nå.

Do: Snapchat er perfekt for å få kontakt med crushet ditt og starte en samtale med hen, men på et tidspunkt må dere få kontakt IRL også. Det kan være kjempevanskelig, men om du ikke tør å spørre om å henge ellers, kan nok dessverre flørten dabbe av.