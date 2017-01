Er din favoritt med på lista?

TOPP.NO: Det går vel knapt én dag uten at vi priser oss lykkelige over Snapchats fantastiske filtre. Det er skremmende hvor moro det er å slenge på filtre på snapene våre, og kanskje aller mest hvor skremmende mye tid det får oss til å bruke på mobilen...

Uansett, den populære appen har listet opp de 10 filterne som var mest populære blant deres 150 millioner brukere — og vi er egentlig ganske så enige med resten av Snapchat-elskerne i verden!

Dessverre var ikke listen rangert fra mest til minst brukt, så vi har måttet gjette oss til rekkefølgen:

Hunden

Dette er uten tvil Kylie Jenner sitt favorittfilter. Har vi knapt sett bilder av henne på Snapchat uten de søte hundeørene og den rosa tungen?!

Faceswap

Aaah, fortsatt det filteret som får oss til å le høyest. Vi blir rett og slett aldri lei av å bytte ansikt med bff-en vår/kjæresten/mamma/pappa/bestemor/katten.

Foto: Xposure





Blomsterkransen

SÅ KLART er filteret med en søt blomsterkrans på topplisten! Det ultimate filteret for å gjøre hver dag til en sommerdag...

Faceswap med bilder fra kamerarullen

Det er like morsomt å bytte ansikt med en kjendis hver eneste gang. Lol!

Foto: Xposure



Sommerfuglkransen

Filteret som gir deg gullfargede sommerfugler i håret er filteret å gå for om du vil se overjordisk smashing ut. Rett og slett!

Foto: Xposure



Rådyret

Dette filteret gjør deg til verdens søteste i tillegg til at du får den morsomste stemmen ever om du filmer. Full pakke med andre ord!

Foto: Xposure



Rosa blomsterkrans

Bildet får et fint lyserosa skjær og du får en vakker rosa blomsterkrans i håret. Ariana Grande og Gigi Hadid digger dette filteret, og det gjør vi og!

Røde kinn

Lyserosa kinn er sååå fint, så det er ikke så rart at det søte filteret som gir deg veldig rødmende kinn har vært populær i året som gikk.

Foto: Xposure



Bie-filteret

Vi elsker å bli en liten bie og at filteret endrer stemmen vår om vi spiller inn video. Score!

Foto: Xposure



Nedovermunn-filteret

Det er litt vanskelig å forklare, men du vet helt sikkert hvilket filter vi mener når du ser for deg at munnen trekkes oppover slik at den ser ganske misfornøyd ut og øynene ser ekstra store ut. Man blir veldig søt og veldig rar. Anyways, det er uten tvil et av Snapchats morsomste filtre i året som gikk, og det er det flere som mener!

Hvilket filter bruker du mest?

Kilde: Vi Unge