... Basert på hvilket stjernetegn hen er!

TOPPGIRL.NO: Vet du hvilket stjernetegn crushet ditt er? Da kan det hjelpe deg til å få han eller henne på kroken!

Om du er usikker på hvordan du skal sjekke opp drømmepersonen, kan nemlig hvilket stjernetegn hen er hjelpe deg til å sjarmere hen i senk. Yay!

Verdt å teste ut når du skal ut og flørte!

LES OGSÅ: 18 flørtetriks alle jenter mestrer

Væren

21. mars – 20. april

Væren er uavhengig, optimistisk og modig.

Slik sjekker du opp Væren: Ikke vær redd for å si din egen mening, han eller hun digger at du står opp for deg selv og ikke er enig med dem i alt!

Tyren

21. april – 21. mai

Tyren er jordnær, tålmodig og lojal.

Slik sjekker du opp Tyren: Ikke forvent at dere skal bli sammen med én gang, en Tyr tar ting med ro og setter pris på at også du er tålmodig.

Tvillingene

22. mai – 21. juni

Tvillingen er energisk, morsom og fantasifull.

Slik sjekker du opp en Tvilling: Vær åpen og ærlig med én gang, en Tvilling trenger en de kan stole på og ha det gøy med.

LES OGSÅ: Slik sjarmerer du crushet ditt over melding — her er meldingene som funker!

Krepsen

22. juni – 23. juli

Krepsen er lojal, omsorgsfull og til å stole på.

Slik sjekker du opp en Kreps: Vær ærlig om følelsene dine og si rett ut hva du vil. Det aller viktigste er å vise Krepsen at han eller hun kan stole på deg.

Løven

24. juli – 23. august

Løven er selvsikker, ambisiøs og generøs.

Slik sjekker du opp en Løve: Fortell han eller henne hva du digger med dem. Løver elsker å få komplimenter! En morsom date er en god start.

Jomfruen

24. august – 23. september

Jomfruen er snill, grundig og til å stole på.

Slik sjekker du opp en Jomfru: Snakk om ting dere har til felles eller som interesserer dere begge, Jomfruer liker en god samtale for å bli kjent.

Vekten

24. september – 23. oktober

Vekten er vennlig, diplomatisk og styrer unna krangler.

Slik sjekker du opp en Vekt: Vis at du er interessert i å bli kjent med Vekten, så still mange spørsmål om han eller henne – det digger de!

Skorpionen

24. oktober – 22. november

Skorpionen er motiverende, ivrig og modig.

Slik sjekker du opp en Skorpion: Bare vær deg selv og ha det gøy med han eller henne, Skorpioner gjennomskuer om du forsøker å være noe du ikke er.

Skytten

23. november – 21. desember

Skytten er selvsikker, eventyrlysten og optimistisk.

Slik sjekker du opp en Skytte: Finn på en morsom date der dere gjør noe gøy – en Skytte er alltid klar for nye eventyr.

LES OGSÅ: Nå er p-piller til gutter på vei

Steinbukken

22. desember – 20. januar

Steinbukken er tålmodig, ansvarsfull og morsom.

Slik sjekker du opp en Steinbukk: Få dem til å le! En fin gave, den behøver ikke være stor eller dyr, kan også være trikset til å vinne hjertet deres.

Vannmannen

21. januar – 19. februar

Vannmannen er oppfinnsom, morsom og reflektert.

Slik sjekker du opp en Vannmann: Vær positiv og fleksibel, og ikke minst åpen for en dyp samtale – en Vannmann liker å diskutere alt mellom himmel og jord.

Fiskene

20. februar – 20. mars

Fisken er drømmende, kreativ og omsorgsfull.

Slik sjekker du opp Fiskene: Vær sjenerøs og snakk om følelsene dine, en Fisk elsker å kjenne at han eller hun blir satt pris på.

I nyeste ToppGirl får du et stort kjærlighetshoroskop for 2017! Her kan du lese hvordan kjærligheten blir i det nye året...