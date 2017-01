Disse tingene gjør at huden din blir helt tørket ut.

TOPP.NO: Det har blitt vinter for fullt, og det som dessverre følger med kulda, er tørre, tørre legger. Jepp, for de aller fleste av oss betyr vinteren tørr og stram hud over hele kroppen. Ugh!

Men visste du at de tørre leggene kan bekjempes allerede i dusjen? Det er noen ting de fleste av oss gjør, som kan være grunnen til at huden din blir ekstra tørr.

Her er dusjetabbene som bør unngås i vinter:

1. Du dusjer for ofte

Det er mer enn nok å dusje annenhver dag eller maksimum én gang daglig. Dusjer du for ofte, og spesielt om du bruker såpe, stripper du huden din for dens naturlige fettlag — aka huden din blir supertørr fordi den ikke har noen naturlig beskyttelse lenger.

2. Du dusjer for lenge

Selv om det er fristende å stå lenge under det varme vannet, er det ikke så lurt. Begrens dusjen til mellom 5-10 minutter på vinteren for å ikke tørke ut huden.

3. Du har for varmt vann

Det er fort gjort å skru opp temperaturen på vannet når det er kaldt ellers, men forsøk å holde vannet så lunkent som mulig. Veldig varmt vann tørker ut huden din og kan gjøre den irritert og kløende.

4. Du bruker for sterk såpe

Forsøk å finne en såpe som gir masse fukt, og som ikke er for sterk for huden din, gjerne en som inneholder olje. Du trenger ikke bruke såpe over hele kroppen heller, det holder i massevis å bruke den i armhulene.



5. Du tørker deg for hardt

Forsøk å ikke gnikke og gnukke huden din ren med håndkleet, det skraper opp huden og gjør bare vondt verre. Klapp heller huden forsiktig tørr etter dusjen.

6. Du smører ikke inn huden

Spesielt på vinteren er det ekstra viktig å smøre huden med en god krem etter dusjen. Finn en som passer for deg og smør inn kroppen mens huden fortsatt er varm og litt fuktig — da trekker fuktigheten godt inn.

Her er tre livreddere mot tørre legger:

