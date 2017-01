Youtube-dronninga Cornelia Grimsmo gir deg sine beste tips.

TOPP.NO: Youtube-dronningen Cornelia Grimsmo (25), som har over 126 000 følgere på sin kanal, bestemte seg for fire år siden å slutte å drikke, og har knapt smakt alkohol siden den gang.

I sin nyeste video på YT-kanalen vår TOPPtube, røper den populære vloggeren, som vokste opp i Bærum, alle fordelene med å holde seg unna alkohol — og gir sine beste tips til hvordan man har det moro uten å drikke på fest.

For det er absolutt ikke sånn at man MÅ drikke for å ha det gøy når man er med andre som drikker!

Selvfølgelig gjelder denne videoen i hovedsak for de som er over 18 år, for du har ikke lov til å kjøpe alkohol når du er yngre. Og husk at du aldri skal føle deg presset til å drikke alkohol — det er helt i orden å si nei, og ingen skal se ned på deg om du ikke drikker.

Sjekk ut videoen her: