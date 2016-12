Har bff-en din fått seg en bae?

TOPP.NO: Å være tredje hjulet på vogna har vel aldri blitt sett på som det beste i verden.

Du elsker bff-en din, og digger bff-en din sin kjære bae, men må innrømme at det til tider ikke er supergøy å henge med dem sammen.

Så om du noensinne har vært tredje hjulet på vogna, eller er det heeele tiden fordi alle vennene dine har kjærester, så kommer du garantert til å kjenne deg igjen i dette:

1. Bff-en din tar han med overalt. Og da mener vi overalt, hele tiden. Så alt du vil si til bestevenninna di, sier du også til han. Dette gjør det umulig å si noen ting du ville sagt på jentekvelden (som at du synes han søte fyren på burgersjappa ligner veldig på Justin Bieber og lurer på om hun kan hjelpe deg å kidnappe han).

2. Å rusle rundt med dem får deg til å innse hvor latterlig smale fortau faktisk er.

3. Stolleken. Dere skal ut og spise sammen og det store spørsmålet er hvor dere skal sitte. Det ender som oftest med at du sitter alene på den ene siden av bordet, og turtelduene på den andre siden. Hurra...



4. De blander deg inn i kranglingen sin. Og vil at du skal velge side. Som er vanskelig når du elsker bff-en din, men også vil at baen hennes skal like deg. En tap/tap-situasjon med andre ord.

5. Hver gang noe trist skjer, kan de trøste hverandre. Og du bare:



6. De forsøker alltid å spleise deg med en singel venn. Takk, men nei takk, liksom.

7. Å dra på tivoli er et mareritt. Du ender alltid opp med å måtte sitte med en fremmed på hver eneste berg-og-dal-bane. Yaaaay...



8. De gir deg konstant sine beste kjærlighetstips. Er det virkelig sååå rart at du digger å være singel?

9. Å tenke på at du er det tredje hjulet, gjør det enda mer kleint å være det tredje hjulet. Når tankene begynner å spinne, klarer du ikke la være å lure på om de ikke synes "det er plagsomt at du henger med dem? Synes de virkelig det er greit at jeg ble med?"