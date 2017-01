Mange har nok et helt feil bilde av hvordan det skal være.

TOPP.NO: Tenårene er ofte en tid fylt med mye utforskning og usikkerhet knyttet til sin egen kropp. Og det er ikke så rart om det hender at du bekymrer deg for om du er "normal" og at ting er som det skal med kroppen din?

Jepp, vi har alle vært der. Det er rett og slett ganske vanlig å være redd for at man er annerledes eller "feil" før man har blitt ordentlig kjent med sin egen kropp.

Og det gjelder selvsagt også underlivet. For det kan være vanskelig å tenke at man er normal når man sjelden ser andre sine «vay-jayer». Og kanskje du kun har sett en annen vagina når du har kommet over en pornofilm.

I ukens Kroppen min-video svarer sykepleier Stine Solli fra Sex og samfunn på hvordan man egentlig kan vite om vaginaen sin ser normal ut. Og kan man egentlig si at noe er normalt eller ikke?

