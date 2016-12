Slik vet du om det er på tide å avslutte vennskapet deres i 2017.

TOPP.NO: Det er slettes ikke uvanlig å ha det litt opp og ned med en bestevenn. Man kan småkrangle litt, være uenige i mye og oppleve å føle seg såret innimellom — men stort sett har man det veldig bra sammen og du vet at du kan stole på henne.

Likevel kan man i løpet av livet komme borti venner som kanskje ikke er så bra for deg. Kanskje krangler man mer enn man har det gøy sammen — eller hun får deg til å føle deg skikkelig dårlig?

LES OGSÅ: Slik slår du opp med en venninne

Om du har en bff som slett ikke føles som en god venn, kan du ta denne testen for å sjekke om det kan være på tide å avslutte vennskapet.

Her er 14 tegn på at bff-en din egentlig er en dårlig venn — huk av på listen for det som stemmer.

LES OGSÅ: 7 tegn på at vennen din vil være noe mer enn bare en kompis

Jo flere punkter du krysser av, jo større sjanse er det for at du kanskje bør revurdere vennskapet deres.

1. Bff-en din ditcher deg en kveld, men poster senere masse bilder fra en fest du ikke var invitert til.

2. Hun likte ikke det forrige bildet ditt på insta, eller det før det... Eller bildet før det igjen.

3. Har aldri tid til å gi deg råd når du trenger det.



4. Har presset deg til å la henne kopiere skolearbeidet ditt.

5. Har fått deg til å føle det som at dine ting eller klær ikke er kule nok.

LES OGSÅ: Har du og bff-en din sklidd fra hverandre? Her er tipsene som kan hjelpe!

6. Hun har ikke betalt deg tilbake det hun skylder, selv om du har sett at hun har penger.

7. Hun glemte bursdagen din i år, men sa ikke egentlig unnskyld.

8. Svarte ikke på meldingene dine selv om du vet at hun postet ting på Snapchat samtidig.

9. Inviterer deg alltid sist på ting.

10. Har fått deg til å føle deg usikker på deg selv.

11. Gir deg sjelden komplimenter for det du har på deg eller noe bra du har gjort eller egentlig noe som helst.

12. Hun har baksnakket deg.



13. Hun har fortalt videre en hemmelighet du betrodde henne, til resten av squaden deres.

14. Har unnlatt å forklare interne spøker hun har med andre venner av dere.

Nå er det selvfølgelig ikke sånn at vennen din er en dårlig venn om du har opplevd noen av punktene.

Men om det skjer veldig ofte, så kan det være tegn på at du kanskje kan ha det bedre uten den personen i livet ditt. Du fortjener tross alt å ha venner som får deg til å føle deg bra!