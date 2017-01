Dette bildet får fansen til å tro at hun får hovedrollen i sesong 4 av «SKAM».

TOPP.NO: Helt siden det ble kjent at det kommer en fjerde sesong av suksesserien «SKAM» denne våren, har det blitt diskutert opp og ned i mente om hvem som blir neste hovedkarakter i ungdomsdramaet.

Vi har allerede fulgt Eva, Noora og Isak gjennom de tre forrige sesongene, og det er knyttet stor spenning og forventning til hvem som skal fylle den neste hovedrollen — og vi i Topp-redaksjonen har også hatt våre teorier om hvem vi tror det blir!

Men nå har skuespiller Ulrikke Falch, som spiller Vilde i serien, skapt fullstendig kaos blant fansen. I går la hun ut et bilde med bildeteksten «jeg er i hovedpersonen i sesong 4», før hun kjapt slettet teksten og byttet den ut med kryptiske «4» i stedet.

Dette har fått fansen til å spekulere i om dette er et bevis på at blondinen blir neste hovedkarakter. For det virker jo som verdens største hint, eller hva?!

Mx.dk tok en screenshot av Ulrikke sin post før hun slettet teksten:

Og slik ser posten hennes ut nå:

Men før vi hopper i taket av at Vilde blir neste hovedperson, kan det virke som at dette var en del av et større pr-stunt — IKKE et «SKAM»-hint.

Som flere fans påpeker i kommentarfeltet, har nemlig den unge skuespilleren lagt ut tre bilder med bildetekstene «1», «2» og «3».

Disse bildene er senere slettet, og Ulrikke har i sin siste post på Instagram forklart at disse mer kroppsfikserte bildene var ment som et eksempel på hva blondinen ikke vil fremme i sosiale medier og at hun hele tiden jobber mot kroppspresset som er så stort i det samfunnet vi lever i i dag.



I've been posting sexual and pretty pictures of myself. I wanted to prove a point. You have been commenting "bodygoals", and "beautiful". i dont want to be your bodygoal. I want you to stop idealize, and start taking care of yourself. I want to use my voice and knowledge to empower women and inspire. Thanks for your kind words anyway, i hope you treat yourself the same way! Et bilde publisert av Ulrikke Falch (@ulrikkefalch) onsdag 18. Jan.. 2017 PST



Men likevel spør vi oss om hun som hovedperson kanskje hadde satt søkelyset på spiseforstyrrelser blant unge i dag? Hmm... Vi gleder oss til å få vite mer om neste sesong av favvo-showet vårt!

Oppdatering:

Ulrikke Falch har selv understreket at bildet som har florert i media med teksten "Jeg er hovedpersonen i sesong 4" er en forfalskning og har blitt retusjert. Vi beklager på det sterkeste at vi trodde dette var et ekte bilde.