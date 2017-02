Dette hater «SKAM»-stjerne Josefine Pettersen ved looken til Noora.

TOPP.NO: Tenåringsdramaet og alles favvo-serie for tiden, NRK-showet «SKAM», har uten tvil blitt populær langt utenfor Norges landegrenser. Og nå har også utenlandsk presse begynt å interessere seg for de unge skuespillerne fra tv-suksessen.

I motsetning til mange andre nyhetsmedier (inkludert oss, snufs!), har W Magazine klart å kapre et intervju med selveste Josefine Frida Pettersen, som spiller Noora i «SKAM».

Og hun innrømmer overfor motemagasinet, som kaller henne Norges svar på Blake Lively, at det føles rart å ha blitt så kjent over natta.

20-åringen, som har over 800 000 (!!) følgere på Instagram, røper at fremmede tar bilder av henne på gata:

— Det er veldig rart noen ganger. Som når folk tar bilde av at jeg sover på flyplassen, eller at jeg spiser. Men hvis det er et sånt bilde vil ha, så værsågod!



I tillegg til å blitt så kjent for sin sterke kvinnelige rolle i ungdomsserien (Noora er jo totalt boss!), har også looken til karakteren hennes blitt ikonisk. Plutselig ville «alle» klippe håret til en bob-frisyre, og bruke rød leppestift døgnet rundt.

Men Josefine har ikke digget alt ved looken hun har blitt så kjent for. Faktisk hater hun den korte frisyren til Noora!



Jepp, den samme sveisen som har fått tusenvis av jenter i hele Norge (og sikkert resten av verden og!) til å løpe til frisøren:

— De klippet først håret mitt da jeg hadde fått rollen, og jeg bare «jeg hater det! Det er så stygt!»... Og nå, hvis jeg skal klippe håret, pleier jeg å si «å, de holder på å la Noora gro det ut», så de lar det være litt lenger. Men jeg lyver ikke når jeg er på settet... Det er kjipt å skuffe fansen, men det er sannheten!

