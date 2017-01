Og historien bak frieriet gir oss gåsehud!

TOPP.NO: Våre absolutte favoritt-Disney-stjerner begynner virkelig å vokse opp, og jaggu er det ikke flere og flere av dem som føler seg veldig gifteklare!

Det er ikke så lenge siden en av stjernene i «Hannah Montana» forlovet seg med kjæresten (og nope, vi snakker ikke om Miley Cyrus og Liam Hemsworth!), og nå gjelder det samme for en av skuespillerne fra populære «Wizards of Waverly Place».

LES OGSÅ: Dette er den villeste løgnen Kendall Jenner har fortalt foreldrene

Seriens soleklare kjekkas, David Henrie (27), som spilte Selena Gomez sin storebror i «WOWP», har nemlig gått ned på kne og fridd til kjæresten Maria Cahil.

Han forteller om den store dagen i detalj til Blog De Los Angeles, og skal vi tro Disney-hunken selv var det ikke bare-bare å planlegge den spesielle hendelsen.

LES OGSÅ: Dette ville aldri Dylan Sprouse gjort som skuespiller! #nope

David, som tydeligvis er en STOR romantiker, ordnet det slik at Marias familie ble flydd fra Delaware til California, og at ikke minst at kjæresten hadde fri hele dagen så han kunne overraske henne.



Deretter hadde han ordnet med helikoptertur ut til øya Catalina Island for familien og flere venner, og senere den dagen gikk han ned på kne i de vakre hagene til museet Mission San Juan Capistrano. Sukk!

— Hjertet mitt begynte å banke så hardt, det eksploderte nesten i brystet mitt, innrømmer 27-åringen.

— Planen gikk så smooth, så perfekt, så lett at jeg helt hadde glemt at jeg skulle fri! I det sekundet, slo det meg plutselig [...], og hendene mine begynte å skjelve.



Awwwww, vi er så glade på turtelduenes vegne!