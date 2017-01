Den nye flammen til Gigi og Bellas lillebror skal tidligere ha datet Justin Bieber.

TOPP.NO: Nytt år, ny kjæreste. I hvert fall kan det virke sånn for Anwar Hadid (17). Kjekkasen, som nå går i fotsporene til sine berømte storesøstre Gigi (21) og Bella (20) og satser på en modellkarriere, kobles nå til skuespiller Nicola Peltz (22).

Og den søte blondinen som visstnok har en greie med 17-åringen, skal ifølge ryktene ha datet selveste Justin Bieber (22) i fjor vår. Selv om vi tror det bare er rykter, er det uansett ingen tvil om at skjønnheten kjenner mange av de hotteste unge stjernene i Hollywood i dag.

Den tidligere «Transformers»-stjernen har dukket opp i musikkvideoen til Zayn Maliks hitlåt «It's You», og vi tenker med én gang at det kanskje er slik Anwar fikk øynene opp for henne — kanskje er det Gigi som har spleiset dem? Hun er tross alt Zayns kjæreste og Anwars storesøster!

Anwar og den 4,5 år eldre filmstjernen har i hvert fall blitt sett sammen mye i det siste, og det er ingen tvil om at de to trives i hverandres selskap. De holder hender når de rusler ute på gaten, hun sitter på fanget hans på alle fester de er på for tiden og en Snapchat-video viser dem dele et lidenskapelig kyss på nyttårsaften:

18/01/17: Nicola and Anwar out and about in West Hollywood. #NicolaPeltz & #AnwarHadid A photo posted by Nicola Anne Peltz (@nicolapnews) on Jan 19, 2017 at 6:58am PST

A video posted by Nicola Anne Peltz (@nicolapnews) on Jan 1, 2017 at 11:56am PST #NicolaPeltz & #AnwarHadid A photo posted by Nicola Anne Peltz (@nicolapnews) on Jan 13, 2017 at 5:36pm PST



Vi venter likevel i spenning på å få en bekreftelse på at dette er mer enn bare vennskap. De to har flere felles venner, inkludert en annen ekskjæreste av Justin; Sofia Richie, og har mange grunner til tilbringe så mye tid sammen.

GODE VENNER: Sofia Richie er god venninne med Nicola Peltz, selv om hun har blitt koblet til Sofias eks Justin Bieber. Foto: Splash News



Men vi unner virkelig Hadid-søskenflokkens yngste medlem å ha fått seg en kjæreste i det nye året, så vi krysser fingrene for at ryktene stemmer. Yay!