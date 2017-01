Stjernen tenkte seg nok ikke helt om da hun la ut denne posten.

TOPP.NO: Artist og tidligere Nickelodeon-skuespiller Ariana Grande (23) er i dag en av verdens største stjerner, og det er ikke så rart å forstå hvorfor. Den lille artisten har en stor stemme og har jobbet knallhardt for å sikre seg fans over hele verden.

Men jobber hun mer enn alle andre 23-åringer i verden? Vel, det virker litt usannsynlig. Og nå får skjønnheten massiv kritikk for et bilde hun la ut for tre dager siden på Instagram-kontoen sin.

LES OGSÅ: Dette var Arianas unnskyldning da hun ble tatt på fersken i å slikke på donuts uten å kjøpe dem

I posten sier nemlig den mørkhårede sangfuglen, som for tiden dater rapperen Mac Miller, at hun er verdens mest hardtarbeidende 23-åring og at hun ikke har sovet ordentlig i flere år.

Dette får fansen til å se rødt, for de mener brunetten er arrogant som mener hun har et tøffere liv enn mange andre på hennes alder som lever under heeelt andre forhold enn det hun gjør i glamorøse Los Angeles og med millioner av dollar på kontoen.

LES OGSÅ: Vitner avslører at Kylie Jenner skal ha vært en skikkelig diva da hun gjesten Ellen Show — sjekk hva hun skal ha gjort

when you're cute but you're also the hardest working 23 year old human being on earth #cute #butalso #CEO #unfuckwitable #haventsleptinyears Et bilde publisert av Ariana Grande (@arianagrande) fredag 13. Jan.. 2017 PST



Det er ikke første gang at Ari beskyldes for å ha divanykker og være selvopptatt, men vi håper virkelig at hun bare ikke tenkte så mye over det da hun la ut posten.

For hun kan jo virkelig ikke mene at hun har det verre enn alle andre 23-åringer i verden?!