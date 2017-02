«High School Musical»-stjernens nye hårfarge er sååå fin!

TOPP.NO: Selv om de fleste kanskje ser for seg «High School Musical»-stjernen Ashley Tisdale med lange, blonde lokker — slik som hun var i rollen som Sharpay Evans — men det er slettes ikke første gang skuespilleren eksperimenterer med håret sitt!

De siste årene har hun falt mer og mer for en naturlig bruntone i manken sin, og vi kan ikke nekte for at den smellvakre stjernen er utrolig fin med litt mørkere lokker!

Men i går overrasket 31-åringen fansen da hun la ut et bilde på Instagram av en ganske mye kortere sveis. I likhet med mange andre kjendiser i Hollywood, som Nina Dobrev og Kylie Jenner, har Disney-stjernen klippet håret til en lang bob, en såkalt «lob».

Og det er ikke tvil om at dette er en sveis som er populær verden over for tiden. Ikke minst har Noora fra «SKAM» blitt kjent for sin dødskule bob (selv om skuespiller Josefine Frida Pettersen sier hun hater Nora-looken).

Vi elsker den lyse sjokoladebrune fargen og de myke bølgene — mon tro om vi ikke må løpe til frisøren og få fiksa sveisen vi og!