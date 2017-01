Bella Hadid: Kysser ny mann

... Og bff Kendall Jenner var også med på moroa.

TOPP.NO: Helt siden det ble kjent at Selena Gomez (24) og The Weeknd (26) har en greie på gang (bare sjekk disse klinebildene av turtelduene!), har det virket som at Bella Hadid (20) har tatt nyheten ganske tungt.

Blant annet har hun sluttet å følge «Hands To Myself»-sangeren på Instagram og hun har postet et bilde hvor hun viser fingeren til paparazziene — vi får en følelse av at fingeren egentlig er rettet mot to andre visse personer...

Men nå har det dukket opp et bilde der den smellvakre modellen har blitt knipset mens hun kysser på en ny mann. Og i tillegg er Kendall Jenner med på moroa, der hun ligger og hviler på skulderen til fyren!

Det er designeren Riccardo Tisci som la ut det mildt sagt vågale bildet med de to it-jentene og skriver under at han er ute på vift med sine to «sexy birds» og at de tre danner en «hot sandwich» sammen:

A NIGHT OUT WITH MY SEXY BIRDS, HOT SANDWICH @kendalljenner @bellahadid @givenchyofficial #lemagnifique #aftershow Et bilde publisert av riccardotisci17 (@riccardotisci17) søndag 22. Jan.. 2017 PST



Jepp, det er rimelig hotte saker dette her, men dessverre ikke snakk om noen ny romanse. Riccardo er nemlig homofil, så det er nok bare snakk om et meget vennskapelig kyss.

For det er absolutt ikke som at de to ikke digger å kysse på hverandre. Lol!