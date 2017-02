... Og du gjetter aldri hvem Bella Hadid røper at den første var!

TOPP.NO: Det er ingen hemmelighet at det har blitt skrevet MYE om bruddet mellom Bella Hadid og The Weeknd. Når en av verdens største artister og en suksessrik modell finner tonen, er det ikke rart de fort ble et av de heteste parene i Hollywood.

I et nytt intervju med Teen Vogue forteller Bella at det slettes ikke har vært lett å slå opp med noen når hele verden følger med.

— Fra utsiden kan det se ut som at jeg taklet det veldig bra, men det tynger likevel hjertet ditt og er kjempetøft, sa hun i forbindelse med hennes kleine møte med eksen på Victoria's Secret-visningen.

Hun legger til at hun fortsatt respekterer og elsker Abel Tesfaye, som den kanadiske artisten egentlig heter — og det synes vi er tøft gjort med tanke på at han raskt hoppet videre inn i en het romanse med selveste Selena Gomez!

EKSKJÆRESTER: Bella og The Weeknd måtte dele scene under fjorårets Victoria's Secret-show. Foto: NTB Scanpix



Men i intervjuet røper også California-jenta at ekskjæresten slettes ikke er den første som har knust hjertet hennes. Nå tenker du sikkert at det er snakk om en tidligere flamme, men faktisk følte 20-åringen at hennes første brudd var da hun måtte selge barndomshesten sin, Lego.

Bella var i likhet med storesøster Gigi, en ivrig konkurranserytter, men da hun som 16-åring begynte å slite med den arvelige sykdommen Lyme, måtte hun kvitte seg med bestevennen.

I miss you Et innlegg delt av Bella Hadid (@bellahadid) søndag 26. Juli. 2015 PDT



— Jeg hadde hatt ulike hester som kunne hoppe høyere og sånn. Men Lego var den viktigste, han var min «ride or die». Da jeg solgte han, føltes det som et brudd! Jeg var helt traumatisert. Du kan spørre hvilken som helst konkurranserytter: Du utvikler et vilt emosjonelt bånd til dyret ditt. Når du rir på en hest, har den full kontroll over deg og kan drepe deg på et sekund, så du bygger et helt spesielt tillitsforhold.

GLAD I HESTER: Denne familien elsker å sitte på hesteryggen! Fra venstre; Gigi, Anwar, Yolanda Foster og Bella. Foto: NTB Scanpix

Wow! Vi kan bare forestille oss hvor fælt det måtte være å kvitte seg med bestevennen sin. Kanskje ender Bella opp med å skaffe seg en ny hest, nå som hun er nysingel?

