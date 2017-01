Hun er nok IKKE glad for at Selena Gomez hooker med eksen.

TOPP.NO: 2017 har allerede gitt oss litt hodebry (og en smule hodepine) etter at Selena Gomez (24) og The Weeknds (26) «hemmelige date» ble avslørt og bilder av dem som kliner spres på nettet.

For hva er det egentlig som foregår? De færreste hadde nok sett for seg at de to sangstrupene skulle falle for hverandre.

LES OGSÅ: Herman Tømmeraas fra «SKAM» har shavet av seg alt håret

For her er greia: Selena kjenner jo eksen til The Weeknd rimelig godt. Det er jo tross alt snakk om supermodellen Bella Hadid (20), som er lillesøster av Gigi Hadid (21).

Og Gigi igjen er jo bestevenn med flere av Selenas bffs, som Taylor Swift og Cara Delevingne, så det hadde uansett blitt bortimot umulig å holde et forhold med Bellas eks hemmelig.

LES OGSÅ: Har du noen gang lurt på hvor svimlende rik Kylie Jenner er? Vi har svaret

Det føles ikke heeelt som at den smellvakre «Same Old Love»-sangeren respekterer den eldgamle #girlcoden når hun hooker med eksen til venninna. De to it-jentene har jo ved flere anledninger hengt sammen:



S Q A U D pic.twitter.com/CNHrmJ0sOr — Immy Waterhouse (@ImmyWaterhouse) 22. september 2015

Instagram-kontoen til den tidligere Disney-stjernen renner nå over av slangemojier som viser at mange av fansen synes Selena har tråkket over streken.

Og det kom ganske kjapt frem at Bella på sin side synes det er ganske kjipt hun og. I natt bestemte hun seg nemlig for å slutte å følge Selena på Instagram. Jepp, ifølge Elle sine screenshots skjedde det bare noen timer etter at de avslørende paparazzibildene ble sluppet. Ouch!

Tenk, det er bare 6 uker siden hun åpenlyst støttet Selena som endelig var tilbake på Instagram etter en svært tøff høst i rehab:

Look how much support she has @wwydjustinnn Et bilde publisert av Selena & Justin Updates(@jelenasenergy) torsdag 24. Nov.. 2016 PST



Et kjapt søk på Instagram viser at Bella fortsatt følger ekskjæresten. Selena på sin side følger Bella, men ikke «Starboy»-sangeren (og han følger heller ikke «Revival»-stjernen).

Men Gigi følger fortsatt Selena — så foreløpig har ikke lillesøsteren overtalt henne til å kutte ut sangstrupen.

På en annen side følges ikke Selena av it-jenta Kendall Jenner, men det er usikkert om Kenny noensinne har fulgt henne — eller om hun kanskje stoppet å følge Selena for å støtte Justin Bieber en gang i tiden...

Pjuh! Det gjelder å holde tunga rett i munnen, men nå venter vi bare spent på fortsettelsen... For mon tro hvor lenge Selena velger å følge Bella, når modellen selv har kuttet henne ut?