Kjendisflammen hennes har blitt beskyldt for seksuell trakassering.

TOPP.NO: Igjen havner Bella Thornes kjærlighetsliv i nyhetene. Ikke lenge etter at det ble kjent at den tidligere Disney-stjernen hadde gjort det slutt med Tyler Posey og hadde en kortvarig fling med artisten Charlie Puth, kobles 19-åringen til en ny kjendisflamme.

Den siste tiden har nemlig skjønnheten hengt mye med Youtube-personligheten Sam Pepper (27), og nå raser fansen mot hennes nye romanse.

LES OGSÅ: Nakenvideoer av to «Teen Wolf»-stjerner spres på nettet

Sam, som har over to millioner følgere på sin YT-kanal, er kjent for sine kontroversielle video-pranks, og har også vært beskyldt for noe så alvorlig som seksuell trakassering og voldtekt av flere unge kvinner.

Blant annet har den britiske stjernen lagt ut en video der han klyper fremmede jenter i rumpa med en falsk hånd, og en annen video der han overbeviser en av bestekameratene sine om at han en kompis av dem blir drept foran øynene på han.

Med andre ord, ganske drøye saker.

LES OGSÅ: Slik slår du opp med bae — steg for steg!

Fansen er derfor IKKE glade for at Bella nå henger med den kontroversielle videoskaperen, selv om bildene Sam har delt av henne også kan bety at de to stjernene kun er gode venner.

Det var på sin Snapchat at YT-stjernen delte et bilde av den åtte år yngre skuespilleren der hun står foran et speil hvor det står at hun er pen. I tillegg la han ut et bilde av at de holder hender.

NOW BELLA THORNE IS WITH SAM PEPPER LMAO THIS GIRL pic.twitter.com/na57EYty3s — euro barbara (@barbcdr) 12. januar 2017



I tillegg har observante fans lagt merke til at den rødhårede skjønnheten har kommentert på bildene hans på Instagram:

Foto: Screenshot/Dolly.com.au



Så da er det store spørsmålet om dette betyr at Bella dater den kontroversielle youtuberen? Det skal sies at Sam ikke har blitt anmeldt eller dømt for voldtekt, og at han tar sterkt avstand fra de alvorlige beskyldningene.

Likevel mener fansen at Bella sender ut feil signaler ved å henge med en som har blitt beskyldt for seksuell trakassering og som har lagt ut videoer der han objektifiserer kvinner.