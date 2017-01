Det er ingen som forstår hva den betyr.

TOPP.NO: Det er ikke som at dette er Bella Thornes aller første tatovering. Den tidligere Disney-stjernen elsker å smykke kroppen sin med ørsmå tatoveringer, og både katteværhår og hjerter pryder huden hennes.

19-åringens aller nyeste tilskudd i tatoveringssamlingen hennes vekker derimot oppsikt. Ikke fordi den er spesielt stor eller skrikende (selv om den faktisk er rød!), men fordi stjernen ikke har oppklart meningen med den.

Den mystiske tatoveringen er nemlig nummeret «93» på den venstre underarmen hennes, men fansen og sladderpressen forstår ikke helt hva dette nummeret betyr for den rødhårede skuespilleren.

Helt siden tatoværen JonBoy, som er en svoren kjendisfavoritt i Los Angeles, delte bildet av skjønnheten på Instagram-kontoen sin har det blitt spekulert i hva tatoveringen betyr for ungjenta.

93 @bellathorne #jonboytattoo Et bilde publisert av (@jonboytattoo) mandag 23. Jan.. 2017 PST



En teori går på at det er et symbol for kjærligheten hun har til storesøsteren Dani Thorne (24), som vi vet at Bella står veldig nært. Dani er nemlig født i 1993!

SØSKENKJÆRLIGHET: Dani og Bella Thorne står hverandre veldig nært og matcher ofte både klær og hårfrisyrer. Foto: DPA / NTB Scanpix



Enn så lenge har ikke den smellvakre rødtoppen kommentert ryktene, og vi venter i spenning på om det faktisk er en heeelt annen betydning enn det vi trodde!